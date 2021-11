POZZUOLI – Miglior difesa, 4 reti subite in 11 incontri: in un campionato del genere è un dato importante, fondamentale. Determina in sostanza il primo posto in classifica della squadra che in questo momento lo merita di più: i diavoli rossi di Pozzuoli. Termina 1-0 il confronto tra Puteolana e Albanova valevole per la undicesima giornata di campionato di Eccellenza girone B. La Puteolana vince tra le mura amiche del Conte e trova l’allungo in classifica ai danni della seconda Frattese, bloccata oggi in un pari a reti inviolate contro il Napoli United. Gli uomini di Maradona, replicano la stessa prestazione e lo stesso risultato maturato una settimana fa contro i flegrei.

1 di 5

LA VITTORIA – A regalare la vittoria ai granata quest’oggi ci pensa Davide Evacuo che trova la rete dopo un periodo di digiuno dal gol grazie anche ad un assist di Di Giorgio al 65’ del secondo tempo. Tre punti che arrivano al termine di una partita combattuta giocata in un campo pesante, provato dai diversi giorni di pioggia incessante caduta a Pozzuoli. Puteolana che lotta e riesce a spuntarla in un match per nulla scontato in partenza. Vittoria di misura ma fondamentale per i flegrei che si portano a 27 punti (otto vittorie e tre pareggi).