Parte dalle scuole il Premio Campania Terra Felix

NAPOLI – All’Istituto Comprensivo Massimo Troisi di Napoli, si è svolta una cerimonia speciale di premiazione in occasione del Premio Campania Terra Felix. Un evento che ha visto protagonisti circa 200 ragazzi, premiati per il loro impegno e i loro successi in ambito scolastico e sociale. La cerimonia è stata presieduta dal direttore didattico Professoressa Vera Brancatelli, affiancata dalla professoressa Giulia Supino, entrambe animate dal desiderio di stimolare l’interesse e la partecipazione attiva dei giovani nella crescita culturale e civica del territorio. Il Premio Campania Terra Felix, ormai un appuntamento consolidato, nella sezione dedicato alle scuole, ha l’obiettivo di valorizzare il talento e la creatività degli studenti dell’area flegrea, premiando i progetti più significativi e coinvolgenti in vari ambiti, dall’arte alla scienza, dalla letteratura alla sostenibilità. Anche quest’anno, spiega il presidente dell’Associazione della Stampa Campana, Claudio Ciotola “dopo la cerimonia di dicembre, tappa in tutte le scuole che hanno partecipato al premio, per dare la dovuta importanza a tutti i lavori dei ragazzi, premiandoli uno per uno”. Durante l’incontro, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con Ciotola su temi rilevanti per la comunità e per il futuro dell’area flegrea. Un dialogo aperto che ha toccato questioni legate alla responsabilità civile, alla comunicazione e al ruolo dei giovani nella costruzione di una società più inclusiva e consapevole. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione preziosa per sensibilizzare gli studenti sul valore dell’impegno e della partecipazione civica, ma anche per evidenziare l’importanza della collaborazione tra istituzioni educative e associazioni nel promuovere la crescita culturale dei giovani. La giornata si è conclusa con una rinnovata consapevolezza tra i ragazzi: quella di poter essere protagonisti attivi nella propria comunità, portatori di cambiamento e di un futuro migliore.