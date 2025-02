Trasporto di sangue con drone da Ischia a Pozzuoli: un nuovo strumento a sostegno della sanità

POZZUOLI – «Nella meravigliosa Isola d’Ischia, abbiamo dimostrato come il trasporto di sangue e materiali biologici tramite droni possa rivoluzionare la sanità. Grazie a tutto il team FlyingBasket, ai nostri piloti Manfredi Fronzoni e Alessio Campana, e a tutti i partner pubblici e privati che hanno collaborato con noi: il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, il Comune di Casamicciola, la Polizia Municipale, Epm, il Consorzio Borgo di Mare e molte altre realtà che hanno reso possibile questo traguardo» è il messaggio di Unmanned4You, impresa innovativa impegnata anche nel settore aerospaziale che ha effettuato test sull’isola di Ischia. I droni puntano a raggiungere Pozzuoli e Napoli per consentire il trasporto di sangue e materiali biologici.

I TEST – I droni, infatti, offrono tempi ridotti, minori costi e impatto ambientale rispetto al tradizionale servizio di trasporto, portando innovazione proprio dove attualmente serve di più, nei servizi emergenziali. “I nostri test hanno dimostrato una riduzione dei tempi di trasporto fino all’80%, rendendo il servizio non solo più rapido ma anche estremamente efficiente. Con progetti come Aetos ed Elyhub, Unmanned4You continua a investire nel futuro della mobilità aerea avanzata. Nei prossimi mesi, concentreremo la sperimentazione nella caratterizzazione del servizio e nel monitoraggio del materiale biologico trasportato, arricchito da dispositivi IoT e tecnologia blockchain per certificare la qualità del servizio ai potenziali clienti. Vogliamo dimostrare come l’innovazione può migliorare la vita.”