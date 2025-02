L’Istituto Superiore “Duca degli Abruzzi” di Napoli protagonista al Nauticsud 2025

NAPOLI – Dal giorno 8 al 16 febbraio 2025, presso la prestigiosa cornice della Mostra d’Oltremare di Napoli, si svolge il Nauticsud 2025, il Salone Internazionale della Nautica, un evento di riferimento per il settore. Tra i protagonisti di questa importante manifestazione spicca l’Istituto Tecnico Superiore “Duca degli Abruzzi” di Napoli, un’eccellenza formativa nel campo della logistica, del trasporto e della costruzione navale. Nel corso dell’evento, la dirigente scolastica Prof.ssa Antonietta Prudente ha avuto l’opportunità di incontrare Gennaro Amato, presidente dell’AFINA (Associazione Filiera Italiana della Nautica). Durante il colloquio, la preside, affiancata dal suo corpo docenti, ha illustrato l’impegno dell’istituto nel potenziare la formazione legata alle classi dei costruttori di mezzi navali e alla manutenzione e assistenza tecnica dei mezzi di trasporto da diporto.

IL SOSTEGNO – “La nostra missione è fornire ai giovani competenze tecniche avanzate e trasversali che possano renderli protagonisti nel mondo del lavoro, specialmente in un settore strategico come quello della nautica,” ha dichiarato la Professoressa Prudente. “Stiamo investendo in laboratori innovativi e collaborazioni con le imprese del settore per offrire opportunità concrete di crescita professionale ai nostri studenti.” Il presidente Gennaro Amato ha espresso il suo pieno appoggio a questa visione, sottolineando il ruolo cruciale dei giovani nella crescita e nell’innovazione del settore nautico. “I ragazzi rappresentano il motore del futuro. Investire nella loro formazione significa garantire continuità e sviluppo per l’industria nautica italiana, un settore che unisce tradizione e innovazione.”

L’OFFERTA – Lo stand dell’Istituto “Duca degli Abruzzi” ha attratto l’attenzione di molti visitatori, presentando i percorsi formativi disponibili, tra cui: Conduzione del mezzo navale; Conduzione di apparati e impianti marittimi ed elettronici di bordo; Costruzione del mezzo navale; Logistica; Manutenzione tecnica e assistenza ai mezzi di trasporto da diporto. Questa partecipazione al Nauticsud 2025 non è solo un momento di visibilità per l’Istituto, ma anche un’occasione per consolidare il legame tra il mondo della formazione e quello del lavoro, offrendo agli studenti opportunità uniche di confronto con i professionisti del settore e le aziende leader. Il Nauticsud 2025 si conferma così non solo una vetrina di eccellenze, ma anche un luogo dove formare il futuro della nautica italiana, valorizzando i talenti e le competenze dei giovani, veri protagonisti di domani.