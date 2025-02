POZZUOLI/ Spaccio di droga al Rione Toiano: arrestati due pusher

POZZUOLI – Due spacciatori sono stati arrestati dai carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli. Si tratta di Antonio Gaudino e Luca Ciotola, di 62 e 25 anni. I due, durante una perquisizione avvenuta in via Catullo, al Rione Toiano, sono stati trovati in possesso di 26 grammi di cocaina, divisi in 22 dosi. Addosso anche contante ritenuto provento illecito. Nell’abitazione di Gaudino anche materiale per il taglio e il confezionamento degli stupefacenti. Entrambi sono finiti in manette e poi in carcere, in attesa di giudizio.