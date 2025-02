Trema ancora la terra a Pozzuoli, nuova scossa di 1.9

POZZUOLI – Nuova scossa a Pozzuoli. Questa mattina i sensori dell’Osservatorio Vesuviano hanno rilevato l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1.9 ± 0.3 localizzato in via San Gennaro Agnano, nei pressi del Santuario di San Gennaro. Il sisma si è prodotto alle 10:34 ora locale (UTC 09:34), alla profondità di 0.9 km. Non si registrano particolari criticità. Attivati i protocolli di controllo da parte della Polizia Municipale e della Protezione civile.