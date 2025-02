POZZUOLI/ «La superficialità dell’amministrazione Manzoni si vede dalle piccole cose»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Voglio segnalare questa foto che è diventata virale sui social. Si vedono le luminarie di San Valentino attaccate con un filo alla fontana seicentesca in Piazza della Repubblica. Mi chiedo come sia possibile una cosa del genere. Io ricordo che fino a qualche anno fa Pozzuoli era ordinatissima. Oggi si vede di tutto. Ci sono perfino ancora i resti della festa dello scudetto del Napoli di due anni fa in piazza. Non c’è più ordine in citta, non c’è più niente. Sono piccoli particolari questi che fanno capire la scarsa attenzione che questa amministrazione sta dando ai dettagli. Figliolia aveva assessori e consiglieri in giro per la città che sembravano carabinieri, ora non si vede quasi più nessuno, il sindaco in primis. Sono molto delusa da Manzoni che ho votato anche» (Sonia D.)