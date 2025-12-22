Ore di apprensione per Vincenzo, scappato da una clinica di Lago Patria

LAGO PATRIA – Da oltre 24 ore non si hanno più notizie di Vincenzo Lombardi, 64 anni, originario di Marcianise, scappato ieri da una clinica in località Lago Patria. L’uomo soffre di disturbi psichici e nel primo pomeriggio di domenica è stato visto scavalcare il muro di cinta della struttura in cui era ospite. L’ultimo avvistamento, attraverso le telecamere, risale alle 14:20 quando è stato visto dirigersi verso le campagne tra Varcaturo e Lago Patria. Dopo la denuncia dei familiari sono partite le ricerche in tutta la zona da parte dei carabinieri anche con l’ausilio di droni e cani molecolari. Al momento della scomparsa il 64enne indossava una tuta blu e un cappello nero. “Per favore aiutateci a trovarlo. Chiunque lo vedesse può informare le forze dell’ordine o contattare il numero 3801298123” è l’appello dei familiari.