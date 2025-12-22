A Lago Patria la chiesa simbolo di rinascita e amore

LAGO PATRIA – C’è una piccola chiesa in via Staffetta, a Lago Patria, che per anni è rimasta dimenticata e abbandonata a se stessa, ai margini della vita sociale del territorio e spesso preda della mala società. Un luogo che sembrava aver perso definitivamente la propria identità. La rinascita è iniziata nel gennaio dello scorso anno, con un percorso che i volontari definiscono una vera e propria “terapia d’amore”: un cammino fatto di cura quotidiana, presenza costante e dedizione. Un lavoro ancora lungo, perché il percorso per renderla pienamente bella e accogliente non è ancora concluso. A guidare questa rinascita è l’associazione laica “Il Buon Samaritano”, sostenuta esclusivamente da fondi volontari. Determinante è stato anche il sostegno del vescovo Angelo Spinillo, grazie al quale la signora Carmela ha potuto prendersi cura della chiesa e farsene promotrice. È proprio la sua figura, il suo impegno instancabile e il suo spirito di accoglienza a rendere questo luogo una vera chiesa materna: un punto di riferimento che accoglie, ascolta e protegge, come una madre con i suoi figli.

L’IMPEGNO – Oggi la chiesetta di via Staffetta rappresenta un presidio di solidarietà unico sul territorio ed è la prima chiesa della fascia costiera a svolgere un ruolo così attivo di sostegno sociale. Qui vengono distribuiti pacchi alimentari, giocattoli per i bambini e offerto aiuto concreto a famiglie e persone in difficoltà. A testimonianza del nuovo clima che anima il luogo, nella giornata odierna è stato organizzato uno spettacolo di solidarietà e sorrisi con i Clown di corsia dell’associazione Teniamoci per mano, che insieme a don Domenico Petito hanno regalato un momento di gioia e leggerezza alla comunità. Quella che un tempo era una chiesa dimenticata è oggi una casa aperta sul territorio, simbolo di rinascita, accoglienza e speranza, grazie alla dedizione di chi ha scelto di trasformare l’abbandono in amore concreto.