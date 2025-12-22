«Vi accoltello!» minacce a poliziotti e militari sul porto di Pozzuoli: nei guai un pescatore abusivo

POZZUOLI – Operazione interforze al porto di Pozzuoli. Questa mattina e sabato scorso Polizia di Stato, Guardia Costiera e Polizia Municipale hanno sequestrato e distrutto importanti quantità di prodotti ittici trovati senza dati su provenienza e tracciabilità e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Durante le operazioni R.R., un 46enne residente al Rione Toiano, già noto alle forze dell’ordine, si intrometteva per ostacolare le operazione di controllo minacciando poliziotti e militari «Vi accoltello!» è la frase che più volte è stata urlata contro gli operanti, davanti a un nutrito gruppo di curiosi. L’uomo poco dopo si è poi dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Ricercato con esito negativo dalle forze dell’ordine nei luoghi abitualmente frequentati, si è poi presentato spontaneamente presso gli uffici del commissariato di polizia di Pozzuoli dove è stato denunciato in stato di libertà per resistenza, oltraggio, favoreggiamento personale e istigazione a delinquere.