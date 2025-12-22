Dalla Darsena al centro storico: a Pozzuoli musica in filodiffusione per la festa della vigilia di Natale

POZZUOLI – Ballerà tutto il centro storico di Pozzuoli il 24 dicembre, quando la città aprirà le porte agli spettacoli del “Pozzuoli S’Move Festival” che accompagneranno gli aperitivi della vigilia. Per la prima volta, infatti, la musica dalla Darsena sarà riprodotta in tutto il centro storico attraverso un sistema di filodiffusione che coinvolgerà tutti i locali. Organizzato dal comitato “Darsena-Pozzuoli” il festival “S’Move”, che richiama il fenomeno del movimento della terra causato dal bradisismo, mercoledì 24 dicembre porterà in città una delle DJ e producer più acclamate a livello mondiale: Anfisa Letyago, ritenuta architetta del suono, viaggiatrice emotiva e narratrice elettronica. L’artista vanta collaborazioni con nomi importantissimi della musica elettronica come gli Swedish House Mafia e Moby.

LA SINERGIA – Dopo la “nascita” rappresentata durante lo spettacolo del 6 dicembre, sarà ora la resistenza al bradisismo il tema dell’evento che avrà inizio alle 12. «Il Pozzuoli S’Move Festival con le sue quattro giornate di eventi è ormai diventato un appuntamento fisso, una tradizione che va avanti negli anni – spiega Michele Vanacore, uno dei nove titolari dei locali rappresentati dal comitato “Darsena-Pozzuoli” – E’ un festival aperto a tutti, inclusivo, che rappresenta un modello vincente di partenariato pubblico-privato oltre ogni colore politico o amministrazione». Quest’anno il valore dei quattro eventi (6-24-31 dicembre e 5 gennaio) ammonta a circa 140mila euro, finanziati dal comitato dei commercianti della Darsena con un sostegno economico da parte del comune di Pozzuoli. Per la giornata del 24, inoltre, sarà attivo un servizio integrato di parcheggi gratuiti e navette in tutta la città.