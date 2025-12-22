POZZUOLI/ Verdi e Cossiga (con Avanti) rientrano in maggioranza: fuori Volpe, Sebastiano e Morra. In bilico tre assessori

POZZUOLI – Dopo il fallito golpe si sgonfia il fronte degli ormai “ex otto”. Al dietrofront di Enrico Russo si sono aggiunti Sandro Cossiga, Arcangelo Pisano, Gennaro Andreozzi ed Enzo Pafundi che rientrano in maggioranza. Restano fuori invece Carlo Morra, Riccardo Volpe e Gianluca Sebastiano. Al nuovo schema si è arrivati a seguito di una lunga serie di consultazioni condotte a più livelli e che vedono tutt’ora impegnate le segreterie regionali e metropolitane dei partiti che compongono quel “campo largo” che a Pozzuoli finora si è dimostrato fallimentare. Secondo il nuovo schema, Manzoni ha dalla sua 17 consiglieri contro gli 8 che siederanno tra i banchi dell’opposizione.

I NUOVI EQUILIBRI – Scampato il pericolo, restano però i problemi. C’è da risolvere la spaccatura tutta interna al Partito Democratico che vede i consiglieri Villani e D’Amico in posizione critica nei confronti del sindaco; la spaccatura tutta interna a Italia Viva che vede ora Russo in maggioranza e Sebastiano all’opposizione; l’inaffidabilità di Europa Verde che due giorni dopo aver provato a sciogliere il consiglio comunale ha visto Pafundi e Andreozzi sedersi davanti a Manzoni per discutere di un assessorato. Trattiva chiusa e poi bloccata (per il momento) dalle polemiche nate dopo la nostra indiscrezione. A questo scenario si aggiunge un clima di sfiducia e una serie di rapporti (anche personali) lacerati dal tentativo di golpe.

IL SOSTEGNO – Manzoni ora è forte della fiducia (a tempo) incassata dai partiti del campo largo in Regione Campania. Cossiga e Pisano si sono rilanciati attraverso Avanti-PSI trainati dal primo dei non eletti in consiglio regionale Sossio Fardello, stesse dinamiche seguite da Europa Verde attraverso i propri riferimenti provinciali. Nel PD Mario Casillo ha dato sostegno a Manzoni, mentre in Italia Viva Ciro Buonajuto ha fatto da garante per Enrico Russo. Qui, però, resta da capire cosa ne sarà del gruppo cittadino viste le posizioni nettamente contrastanti prese dagli unici due consiglieri comunali. Tornano all’opposizione dopo un viaggio durato sette mesi in maggioranza Riccardo Volpe (+Europa), lo stesso Sebastiano e Carlo Morra (Spazio Flegreo).

GLI ASSESSORI – Cambia nuovamente la maggioranza e cambierà per la quinta volta la Giunta, con le nomine dei nuovi assessori attese per dopo Natale. Su sette assessori, quattro saranno riconfermati salvo colpi di scena: sono Ismeno e Caiazzo (PD), Magliulo (quota sindaco), Gloria (Pozzuoli al Centro). I Verdi hanno chiesto il congelamento di una casella, lasciando in bilico la posizione di La Rana. Verso l’addio anche Festa e Barbieri.