Bacoli Xmas Aperitif: il Comune lancia l’aperitivo della vigilia di Natale

BACOLI – Anche Bacoli si prepara a vivere la vigilia di Natale con “Bacoli Xmas Aperitif”, il primo dei due aperitivi previsti nel calendario degli eventi natalizi e messo in campo dall’amministrazione comunale, grazie al contributo il contributo della Città Metropolitana di Napoli, per animare il centro storico e valorizzare il tessuto urbano e commerciale cittadino. L’appuntamento è fissato per martedì 24 dicembre, a partire dalle ore 14:00, nel Centro Storico di Bacoli, in via Gaetano De Rosa, che per l’occasione si trasformerà in uno spazio di incontro, musica e condivisione, immerso nelle suggestioni delle festività natalizie. Il programma prevede musica dal vivo con il Live Show della band Echo Nova e DJ set che accompagneranno il pubblico per tutto il pomeriggio. Un mix di suoni e atmosfere pensato per coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori, offrendo un momento di svago e socialità nel cuore della città.

IL PROGRAMMA – “Bacoli Xmas Aperitif” rientra nel calendario degli eventi “Christmas in Bacoli 2025–2026”, confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere iniziative culturali e di intrattenimento capaci di rafforzare l’identità del territorio e sostenere la vitalità del centro storico durante le festività. Un’occasione per vivere Bacoli nel segno del tradizionale aperitivo della vigilia di Natale tra musica, luci natalizie e spirito di comunità, nel segno della condivisione e dell’accoglienza che contraddistinguono la città.