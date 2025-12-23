Nel centro di Pozzuoli con un coltello in tasca: ragazzino fermato dai “Falchi”

POZZUOLI – I “Falchi” del commissariato di polizia di Pozzuoli hanno fermato ieri un ragazzino che andava in giro con coltello che occultava all’interno delle tasche dei pantaloni. L’arma è risultata essere uno stiletto a serramanico della lunghezza complessiva di 15 centimetri, solitamente utilizzato, per le sue caratteristiche, come arma infida e silenziosa più per perforare che per tagliare e difendersi. Il giovane è stato fermato dai Falchi – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – nell’ambito di un’attività di prevenzione e controllo messa in atto in questi giorni di festività natalizie. Il minore è stato denunciato e riaffidato ai genitori, mentre l’arma è stata sequestrata.