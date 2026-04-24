Operazione anti camorra a Pozzuoli: encomio ai carabinieri del Nucleo Operativo

POZZUOLI – I carabinieri della Compagnia di Pozzuoli sono stati premiati questa mattina dal Comandante della Legione “Campania”, Francesco Gargaro, per l’elevata professionalità, il senso del dovere e lo spirito di sacrificio dimostrati in articolate operazioni di polizia giudiziaria e di controllo del territorio. Nel corso della cerimonia sono stati conferiti encomi semplici ed elogi. Tra i reparti maggiormente interessati dai riconoscimenti figurano il Nucleo Investigativo di Napoli, protagonista di importanti operazioni concluse con arresti e sequestri, nonché le Compagnie territoriali operanti nelle aree di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria e Castello di Cisterna, impegnate quotidianamente nel contrasto alla criminalità diffusa e organizzata. In particolare, i riconoscimenti sono andati ai carabinieri del Nucleo Operativo di Pozzuoli a seguito dell’operazione anti camorra condotta nell’agosto del 2025 che ha portato all’arresto di nove affiliati al clan Sannino accusati di estorsioni, spaccio di droga e detenzione di armi.