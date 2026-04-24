POZZUOLI/ Litiga con la ex, si taglia le vene e chiede aiuto in Farmacia

POZZUOLI – Paura questa mattina a Pozzuoli dove un uomo si è tagliato le vene dei polsi dopo l’ennesimo litigio con la sua ex moglie. Il protagonista è un 43enne di Roma che, insanguinato e in evidente stato di agitazione, intorno alle sei si è recato presso la farmacia “La Marca” in via Solfatara «Aiutatemi, aiutatemi, chiamate un’ambulanza». Il personale presente ha allertato prontamente il 118 che è giunto sul posto con un’ambulanza e un’automedica. L’uomo è stato medicato e condotto in “codice verde” presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” per una profonda ferita al polso e ad una mano. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul posto è giunta anche una pattuglia dei carabinieri. Secondo quanto ricostruito l’uomo, preso dalla sconforto dopo l’ennesimo litigio con la sua ex moglie, avrebbe abbandonato la sua auto in strada percorrendo a piedi il tratto che va da Agnano fino a Pozzuoli. Una volta giunto in via Solfatara, è crollato ed ha chiesto aiuto.