Pozzuoli ospiterà il Pizza Village: dal 7 al 12 luglio sul lungomare di via Napoli

POZZUOLI – Il “Pizza Village” ha scelto Pozzuoli. La famosa manifestazione sbarca in città per il primo appuntamento che proseguirà poi in città come Milano, Londra, Berlino, New York e in Arabia Saudita. Il “Pizza Village” andrà in scena sul lungomare “Sandro Pertini” dal 7 al 12 luglio. «Si tratta di un risultato importante, frutto del lavoro di squadra e dell’impegno di tante persone che desidero ringraziare. – fa sapere il sindaco Gigi Manzoni – Pozzuoli si conferma sempre più al centro dell’attenzione di grandi realtà nazionali e internazionali, grazie all’affidabilità e alla collaborazione della nostra amministrazione e degli uffici comunali.»