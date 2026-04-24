Dieci fiori per non dimenticare: il tour che dà voce alle vittime nelle scuole flegree

BACOLI – Dieci storie, dieci vite spezzate, trasformate in memoria viva grazie agli studenti. Si è concluso ieri, al Liceo Statale “Lucio Anneo Seneca” di Bacoli, il Tour Flegreo delle Pari Opportunità: “Dieci fiori da non dimenticare”, un percorso che ha portato nelle scuole un messaggio forte contro la violenza sulle donne. Promosso dalla Consulta delle Pari Opportunità di Bacoli e realizzato insieme alla Consulta delle Donne di Quarto e alla Commissione Pari Opportunità di Pozzuoli, il progetto ha coinvolto le ragazze e i ragazzi degli istituti “San Giorgio”, “Montalcini”, “Pitagora” e “Seneca” del territorio flegreo. Non solo spettatori, ma protagonisti: le studentesse e gli studenti hanno dato corpo e voce alle vittime del cortometraggio “Dieci Fiori” della regista Lalla Quintavalle, trasformando il dolore in racconto e il ricordo in consapevolezza. Le loro performance hanno aperto spazi di confronto autentico, in cui emozione e riflessione si sono intrecciate, mettendo al centro una domanda urgente: quanto resta ancora da fare? «È fondamentale parlare ai giovani», sottolinea la vicepresidente Ida Romano della Consulta di Bacoli, ringraziando dirigenti scolastici e personale per aver accolto e sostenuto il progetto. Un lavoro corale, costruito in rete con le realtà di Quarto e Pozzuoli, che dimostra come il cambiamento possa nascere proprio dai luoghi della formazione. Il tour si chiude, conclude la vicepresidente, ma il percorso continua. Perché educare al rispetto non è un evento, ma una responsabilità quotidiana. E quei dieci fiori, oggi, chiedono di non essere dimenticati.