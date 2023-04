Nuovo guasto alla rete idrica, senz’acqua la zona bassa di Pozzuoli: arrivano le autobotti

POZZUOLI – La parte bassa della città di Pozzuoli è di nuovo senz’acqua. A causa di un guasto nel territorio del Comune di Napoli sulla condotta già interessata da interventi precedenti è stata interrotta l’erogazione idrica nella zona del lungomare fino a via Annecchino, ad Arco Felice. «I nostri tecnici sono sul posto per collaborare ad una risoluzione rapida del problema, ma al momento non si conoscono i tempi», afferma il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. Al momento non sono noti né l’entità del guasto, né le tempistiche di risoluzione.

LE AUTOBOTTI – Sono arrivate intanto da qualche minuto due autobotti per l’approvvigionamento: una a Via Napoli e una a Piazza a Mare. Alle 11 una terza autobotte farà servizio mobile nella zona di via Fasano-via Annecchino.