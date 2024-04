Nuova scossa a Pozzuoli, trema tutta l’area flegrea

POZZUOLI – Continua a tremare la terra a Pozzuoli e in tutta l’area flegrea. Questa sera i sensori dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato una nuova scossa di terremoto alle ore 22.28. Il sisma – di magnitudo 2.2 ± 0,3 – è stato rilevato a una profondità di 1,7 km con epicentro nei pressi di via Vecchia Luciano. Nonostante la magnitudo non fosse particolarmente elevata, è stato avvertito in maniera forte in gran parte della città, compresi i quartieri di Monterusciello e Licola e nei comuni limitrofi di Quarto e Bacoli e nelle aeee vicine di Pianura, Bagnoli ed Agnano.