POZZUOLI/ A Caserta i funerali di Simona, la studentessa investita all’uscita da una pizzeria

CASERTA/POZZUOLI – Saranno celebrati oggi i funerali di Simona Serra, la 21enne studentessa universitaria travolta e uccisa da un’auto a Pozzuoli domenica sera. La salma, proveniente dal II Policlinico di Napoli, arriverà alle 15:30 nel Santuario di Sant’Anna, a Caserta, dove familiari, amici e compagni di università le potranno dare l’ultimo saluto. Simona domenica sera era giunta a Pozzuoli in compagnia del fidanzato Francesco e di un’altra coppia di amici poco prima delle 20 per cenare alla pizzeria “Diego Vitagliano” in via Campi Flegrei. Qualche ora dopo il dramma. M.S., il 19enne alla guida dell’auto killer che l’ha travolta, è indagato a piede libero per omicidio stradale.