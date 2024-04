POZZUOLI – A partire da questa mattina alle 07:23 è in corso una nuova sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. Dall’Osservatorio Vesuviano fanno sapere che finora sono stati rilevati in via preliminare 13 terremoti con magnitudo massima 2.1. La scossa più forte, registrata alle 07:23 e con epicentro nella zona della Solfatara, è stata avvertita anche a Monterusciello, Quarto e a Pianura.