QUARTO/ Patrimonio comunale: dismesso il 60% degli alloggi

QUARTO – A Quarto si continua a dare esecuzione al piano di dismissione e razionalizzazione del patrimonio alloggiativo Erp (ex Demanio) e a dare risposte a quei cittadini che diventano proprietari a prezzi calmierati, come prevede la legge, dopo anni di assegnazione in qualità di inquilini. Lo fa sapere il sindaco Antonio Sabino, che ha tenuto per sé la delega al Patrimonio: «In questo modo rispondiamo ad un bisogno sociale e consolidiamo il bilancio comunale, secondo una logica sana di finanza pubblica anche grazie agli incassi dei diritti di prelazioni che hanno fatto incassare migliaia di euro all’Ente. Da quando sono stato eletto sindaco abbiamo venduto 54 alloggi ad altrettante famiglie di Quarto e oggi ne restano da vendere 50».