Nuoto, Viola Scotto di Carlo convocata in Nazionale per le Universiadi in Cina

BACOLI – Viola Scotto di Carlo è stata convocata dal responsabile tecnico della Nazionale della Fin, Davide Longarin, per partecipare ai Giochi Mondiali Universitari di nuoto in programma a Chendgu in Cina dal 1 al 7 agosto prossimo al Dong’an Lake Sports Park Aquatics Centre. La squadra italiana partirà alla volta della Cina il 26 luglio. «E’ un riconoscimento di prestigio ai successi della nostra Viola Scotto di Carlo dopo la serie di vittorie conquistate a partire dall’anno scorso e continuati in questa stagione – ha dichiarato Marco Ricchi, dirigente della Napoli Nuoto -. Siamo soddisfatti prima di tutto per la ragazza ma anche per il tecnico Fabrizio Fusco che la segue quotidianamente e per il nostro staff tecnico. Il lavoro che abbiamo intrapreso dall’anno scorso è la strada giusta e su cui bisogna continuare per il futuro». I Campi Flegrei attraverso l’atleta della Napoli Nuoto saranno, quindi, protagonisti alle prossime Universiadi dove la Scotto di Carlo può recitare sicuramente un ruolo da protagonista.

I COMMENTI – «Sono molto emozionato per la convocazione di Viola in Nazionale – spiega in maniera commossa Ottorino Altieri -. E’ un’ulteriore passo in avanti della nostra società e dell’atleta. Ora però non bisogna fermarsi ma al contrario puntare fin da adesso al prossimo obiettivo». Proprio al torneo internazionale “Settecolli” la Scotto di Carlo nell’ultimo week end ha centrato i migliori tempi italiani stagionali nel 50 stile libero e nel 50 farfalla. «Sono estremamente felice di essere stata scelta per poter rappresentare i colori dell’Italia in una kermesse così prestigiosa», ha dichiarato la Scotto di Carlo.