A Bacoli va in scena lo spettacolo Rane: sul palco i pazienti della struttura Horus del Centro Serapide

BACOLI – Stasera alle 21 a Bacoli va in scena lo spettacolo Rane a Villa Ferretti. Sul palco i pazienti della struttura Horus del Centro Serapide, che in collaborazione con il Collettivo LACORSA, diretto da Gianni Vastarella e Valeria Pollice, saranno i coraggiosi protagonisti di questa suggestiva esperienza. Lo spettacolo è il frutto di un laboratorio di arte terapia, specializzato in teatro. Attraverso il teatro si aprono canali comunicativi tra la psichiatria, l’individuo e la società, e il palco è il luogo dove mettere in scena emozioni, sguardi, voci, ma soprattutto l’apertura verso l’altro. «Ci teniamo particolarmente a questo progetto: dopo anni in cui siamo stati condizionati dal covid-19 e dalle chiusure delle strutture psichiatriche sul territorio flegreo, lo spettacolo Rane, ci sa di rivincita ma soprattutto rinascita. “Rane” per l’appunto, non è casuale la scelta di mettere in atto la rivisitazione del capolavoro del commediografo greco Aristofane, opera che ripercorre le peripezie del Dio Dioniso in un viaggio negli inferi», fanno sapere i promotori dell’iniziativa.