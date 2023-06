Auto esplosa in Tangenziale, morto anche il tirocinante Fulvio Filace

NAPOLI – Anche il ricercatore di 25 anni, Fulvio Filace, non ce l’ha fatta. Il giovane è morto in seguito all’esplosione dell’auto, che, lo scorso venerdì, era andata a fuoco sulla Tangenziale di Napoli. Ricercatore del Cnr, il 25enne era a bordo del veicolo con Maria Vittoria Prati, 66enne, deceduta lo scorso 26 giugno. L’automobile su cui viaggiavano era un prototipo sperimentale ad alimentazione ibrida. Entrambi avevano riportato ustioni su gran parte del corpo. La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo sull’incidente per fare chiarezza sui motivi per cui il veicolo sperimentale stesse viaggiando in tangenziale.