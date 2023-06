Frecce tricolori a Pozzuoli, cambia la viabilità: strade chiuse e navette gratuite

POZZUOLI – È tutto pronto per “Pozzuoli Air Show”: nella giornata di domenica le frecce tricolori torneranno a solcare i cieli del lungomare cittadino. E per consentire al meglio lo svolgimento della manifestazione saranno in vigore una serie di modifiche alla viabilità. L’amministrazione comunale ha predisposto, infatti, un servizio di navetta gratuito per chi vorrà raggiungere il lungomare Pertini. Inoltre in via delle Terme e nei parcheggi pubblici, posti nell’area ex Vicienzo a mare ed ex Largo Gerolomini, sarà vietato fermarsi e sostare dalle 9 alle 18,30. Dalle 15 alle 18,30 sarà istituito il divieto di transito e circolazione veicolare su: via delle Terme, Corso Umberto I, Via Tranvai (tratto compreso da incrocio via Baglivo e incrocio via Compagnone), Largo Tranvai, Via Napoli, via Matteotti. Dalle 15 alle 18,30 sarà invertito il senso di marcia su via Tranvai, tratto da Via Baglivo a Corso Umberto I° nonché su Corso Umberto I°, tratto da Largo Tranvai/via Compagnone e sino alla rotatoria di viale Cappuccini. I veicoli provenienti da via S. Baglivo sono obbligati a proseguire diritto su Prima Traversa Tranvai, ovvero a svoltare a sinistra verso il Tunnel Tranvai. I veicoli provenienti da viale Compagnone sono obbligati a svoltare a destra e proseguire verso il Tunnel Tranvai.

I PARCHEGGI – Dalle 14 alle 23 sarà possibile parcheggiare auto e moto nel parcheggio interno al mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di viale dell’Europa Unita. Consentita, inoltre, dalle 14 fino all’orario di chiusura la sosta nei parcheggi pubblici del Molo Caligoliano e del Mercato Ittico all’ingrosso di via Roma/via Fasano, senza limite di orario e senza obbligo di esposizione del disco orario.