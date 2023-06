Sos da Monterusciello: «Io, malata oncologica, in un alloggio pieno di muffa. Il Comune ci ha abbandonato»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Salve, sono una signora che abita nei palazzi di Monterusciello, per la precisione lotto 3, vi contatto perché purtroppo il Comune ci ha lasciato nel degrado totale con questi palazzi che non vengono revisionati da ben 40 anni se non di più. Purtroppo io sono una malata oncologica e ho fatto chemio, radio con cure ormonali; ho la casa piena di muffa con due bambini piccoli di 8 e 11 anni. Non è possibile che ci sia la più totale strafottenza. Ho contattato il Comune e sono venute a casa due persone molto sgarbate per il sopralluogo; mi è stato detto che per intervenire deve ‘piovere’ in casa e di pulire con candeggina quando io non posso proprio stare a contatto con la candeggina. Sono senza parole. È passato un anno da questo aneddoto e la situazione in casa è peggiorata, non si può vivere in queste condizioni soprattutto dove si paga tutto e la casa è assegnataria. Spero che si risolva qualcosa quanto prima». Alessandra D.P.

(Immagine di repertorio)