OSTIA – Un bilancio, tutto sommato, positivo per la Napoli Nuoto agli Assoluti Herbalife di Ostia che si sono conclusi giovedì. Nella prima giornata Viola Scotto di Carlo vince la medaglia d’argento nei 50 farfalla con il tempo di 26”32 alle spalle di Silvia Di Pietro e precedendo Elena Di Liddo. Ieri, invece, la dea bendata ha voltato le spalle alle nuotatrici flegree con Roberta Piano Del Balzo che ha conquistato un quarto posto nei 200 farfalla con il tempo di 2’11”81. Stessa sorte anche per Viola Scotto di Carlo nei 50 stile libero con il tempo di 25’38” staccata di appena due decimi di secondi dalla terza classificata.

LA SODDISFAZIONE – «Bisogna guardare alla fine il bicchiere mezzo pieno perché abbiamo messo un altro mattoncino alla nostra esperienza – ha dichiarato Ottorino Altieri, direttore tecnico dell’area nuoto della Napoli Nuoto -. Il secondo posto conquistato da Viola nella prima giornata è un risultato importante che consolida le ottime prestazioni che ha avuto in questi mesi. C’è rammarico ed un vero e proprio pugno nello stomaco quando, come oggi, abbiamo perso il podio sia con Roberta che con Viola per pochissimi decimi di secondo. Però significa che dobbiamo migliorare alcune cose e che, comunque, la strada è quella giusta. L’obiettivo sarà ora alzare l’asticella e osare di più. Con la conclusione degli Assoluti di Ostia si chiude per noi una stagione e un periodo che ci ha visti ritornare ad allenarci nella nostra piscina di Monterusciello. Abbiamo atlete determinate e insieme al loro tecnico Fabrizio Fusco il loro sogno non è affatto infranto. Abbiamo fatto un altro passo in avanti e soprattutto abbiamo dimostrato ancora una volta il nostro orgoglio flegreo. Una cosa è certa, la Napoli Nuoto vuole continuare a dire la sua nel panorama nazionale del nuoto».