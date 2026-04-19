Nonna Matilde compie 100 anni: festa a Pozzuoli – LE FOTO

POZZUOLI – La città di Pozzuoli ha una nuova centenaria. È Matilde Di Francia, per tutti “nonna Matilde”, che ieri ha festeggiato un secolo di vita avvolta dall’affetto di figli, nipoti e parenti. Nata il 18 aprile di 100 anni fa, nel 1926, nonna Matilde ha vissuto tra Pozzuoli e la campagna, circondata dall’amore della sua famiglia.

LA STORIA – Grande amante degli animali, in particolare dei cavalli — indimenticabile il suo Schiavone. Il 12 agosto 1948 sposa Giuseppe Maiorano detto “Barone” o figlio di Vincenzo a Mare. Insieme iniziano la loro vita a via Napoli, nei pressi del ristorante “Vicienz a Mare”, per poi trasferirsi nel 1959 a via Solfatara, dove ha vissuto fino ad oggi. Ha lavorato sempre accanto a suo marito nel ristorante di famiglia fino al 1972, quando l’attività fu chiusa a causa del bradisismo, e successivamente al “Grottino a Mare” fino al 1978. Insieme hanno condiviso ben 62 anni di matrimonio, costruendo una grande famiglia: 4 figli, 7 nipoti e 8 pronipoti. Ma in realtà è la nonna di tutti — amici, cugini e chiunque abbia avuto la fortuna di conoscere “nonna Matilde”.

IL SEGRETO – Donna di poche parole ma di grande stile: anche in tarda età non ha mai rinunciato ai suoi amati tacchi a spillo. Il suo segreto? Essersi “fermata” qualche anno prima. E ancora oggi, se le chiedi quanti anni ha, risponde con sicurezza: 90. Quando invece le si ricorda che ha compiuto 100 anni, sorride, quasi incredula. Così come ha fatto ieri mentre spegneva le candeline.

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