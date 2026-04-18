BACOLI/ Josi chiude il parcheggio dell’Oblio ma il TAR lo riapre dopo poche ore

BACOLI – Una chiusura temporanea di due ore e mezzo del parcheggio prima del dispositivo di sospensione del Tar. La mattinata dell’Oblio, nota caffetteria situata sul litorale di Miliscola, si può racchiudere in questo modo. Una controversia tra il titolare della caffetteria e il Comune di Bacoli che, ormai, va avanti da più di un anno. Un contenzioso, in cui anche la Procura di Napoli è intervenuta obbligando l’attività a rimuovere l’asfalto dal parcheggio attraverso un sequestro. L’Oblio, negli ultimi mesi, dopo aver adempiuto al ripristino dello stato dei luoghi all’interno dell’area di sosta, ha ripresentato la Scia che, però, è stata rigettata definitivamente dal Comune nel pomeriggio di ieri.

LA RIAPERTURA – In serata, i legali Amerigo Russo e Giovanni Basile, hanno presentato ricorso al Tar. E stamattina, dopo due ore e mezzo dalla chiusura del parcheggio effettuata dai vigili, il Tar si è riunito in seduta monocratica e ha sospeso il provvedimento comunale di chiusura del parcheggio, in attesa di entrare nel merito con una nuova udienza prevista per il 13 maggio prossimo.