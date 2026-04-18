Atti vandalici, resta chiuso il Virgilio di Pozzuoli

POZZUOLI – Non riaprirà nemmeno lunedì l’istituto Virgilio di Pozzuoli, chiuso martedì scorso a seguito di un raid vandalico. La ripresa delle attività didattiche è slittata per consentire la pulizia degli ambienti e la tinteggiatura delle pareti, interventi che vengono eseguiti da una ditta incaricata da Città Metropolitana. Dopo quasi una settimana, dunque, persistono le criticità nell’istituto dovuto agli atti vandalici condotti da un gruppo di sette giovanissimi che con uova, creolina e bombolette di vernice spray hanno messo fuori uso un intero istituto.