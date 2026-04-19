CALCIO/ Grieco-gol regala la matematica salvezza alla Puteolana

POZZUOLI – La Puteolana può tirare un sospiro di sollievo dopo un percorso fatto di 42 partite stagionali con alti e bassi, tra vittorie esaltanti e sconfitte impronosticabili, e con una finale di coppa regionale in mezzo. Il pari 1-1 allo stadio “Conte” con l’Albanova, con le reti di Filo per gli ospiti e di capitan Grieco per i Diavoli, regala la matematica salvezza con una giornata di anticipo, in virtù della sconfitta del Santa Maria La Carità a Bacoli, che nega quindi l’eventualità che i sammaritani possano risucchiare la Puteolana nella sfida playout. L’ultimo atto della stagione sarà la sfida di Castel Volturno, con i padroni di casa che sono invischiati nella corsa playout.

LA PARTITA – La giornata per la Puteolana inizia male: Filo ci mette solo 20 secondi a gelare il “Conte”, dopo aver rubato palla ad Avolio e aver saltato Cabriglia, prima di depositare il pallone in rete. Simbolico poi il gol di capitan Grieco proprio all’ultima partita casalinga della stagione: al 7′ il centrocampista beneficia dell’appoggio di Capuano fuori area e fa partire una botta all’incrocio, che fissa il punteggio sull’1-1. Sale in cattedra poi Torino, estremo difensore dell’Albanova, che si supera al 13′ di piede sul tiro incrociato di Capuano, al 23′ sulla testata di Rodriguez da corner e al 41′ su una grande giocata di Riccio in proiezione offensiva, dopo una sterzata con tiro a giro. In mezzo, l’Albanova si era resa pericolosa con il cross di Russo per Rimoli, ma il fantasista aveva mancato l’appoggio a porta vuota. Ad un primo tempo ricco di emozioni, segue un secondo tempo molto tattico e spezzettato. Tanti corner per la Puteolana, che però non trova mai le giuste traiettorie, mentre l’uscita di Rimoli spegne le iniziative degli ospiti. Nel finale di partita, le notizie provenienti da Bacoli col vantaggio della Sibilla sul Santa Maria La Carità, spingono le due squadre a non scoprirsi, portando così a casa un punto a testa.

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, Palladino (76′ Giuliani), Battaglia, Riccio, Avolio, Grieco, Mirante (76′ Acampora), Capuano A., Onda (86′ Trotta). Ferrara (88′ Capuano F.), Rodriguez (81′ Cavaliere). A disposizione: Napolitano, Elmas, Capasso, Pullo. All. Correale.

ALBANOVA CALCIO: Torino, Rosolino, Bouraoui (89′ Ruggiero), Sigillo (81′ Dell’Aversano), Grumo, Filo, Linares (46′ Itraco), Rimoli (74′ Reda), Russo, Carofilo (72′ Ciano), Sanguineti. A disposizione: Puorto, Ciaravolo, Passaro, Marano. All. Diana.

MARCATORI: 1′ Filo (A), 7′ Grieco (P).

ARBITRO: Andrea Zari di Benevento. Assistenti: Giorgio Trebbi e Simone Forgione (Benevento)

NOTE: Ammoniti Grieco (P) e Rosolino (A). Corner: 9-3. Recupero: 1′ 1°T, 1′ 2°T.