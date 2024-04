Non c’è pace a Pozzuoli, un’altra scossa di terremoto spaventa la città

POZZUOLI – Non c’è pace a Pozzuoli. Ieri sera un’altra scossa di terremoto ha ‘movimentato’ la serata dei cittadini. Non si registrano danni, ma in tanti hanno riversato sui social la loro paura. L’Osservatorio Vesuviano ha registrato un evento sismico di magnitudo 1,6, localizzato nei pressi di via Fondi di Cigliano. Il sisma si è verificato precisamente alle 23:32, alla profondità di 2,5 km. L’evento è stato accompagnato da un boato sentito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. Il movimento tellurico è stato inoltre avvertito distintamente dalla popolazione della città di Pozzuoli e in altri comuni limitrofi come Quarto e Bacoli.