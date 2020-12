POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha disposto l’orario di apertura dei mercati per il periodo natalizio, tenendo conto del decreto varato dal governo. Il Mercato ittico all’ingrosso aprirà per gli operatori autorizzati, nei giorni 22, 28, 29 e 30 dicembre alle ore 02:00, il 23, il 24 e il 31 invece alle ore 00:00.

CHIUSO LA NOTTE – Quanto all’area mercatale al dettaglio di via Fasano (ittica e ortofrutticola), considerato che l’apertura sarà consentita ogni giorno dalle ore 5:00 del mattino, gli orari di chiusura saranno i seguenti: il 22 e il 23 dicembre alle ore 21:00, il 24 alle ore 18:00, domenica 27 dicembre alle ore 14:30, lunedì 28 alle ore 14:00, il 29 e il 30 alle ore 21, il 31 alle ore 18:00. Per quanto riguarda invece la fiera settimanale del mercoledì di Monterusciello e del Rione Toiano, questa potrà avere luogo il 23 e il 30 dicembre dalle 6:00 alle 14:00. Mentre il mercato giornaliero non alimentare non potrà essere svolto nei giorni 24 e 31 dicembre perché l’Italia intera sarà zona rossa, così come stabilito dal governo.