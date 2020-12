POZZUOLI – Otto persone positive su 153 tamponi processati e 3 guariti. E’ il bilancio del 21 dicembre a Pozzuoli, secondo i dati forniti dall’Asl Napoli 2 Nord. Attualmente il numero dei contagiati da coronavirus in città è pari a 1413, di cui 1385 sono in isolamento domiciliare e 18 in ospedale. Dall’inizio della pandemia 2694 sono invece le persone che hanno contratto il virus, mentre 1242 sono quelle definitivamente guarite.