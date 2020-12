QUARTO – Un incendio è divampato questa sera in un’abitazione all’interno di una palazzina in via Campana a Quarto, lungo la strada che conduce alla “rotonda Maradona”. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e diverse ambulanze. Secondo le prime ricostruzione nell’edificio abitano diversi immigrati che sarebbero rimasti lievemente intossicati. (seguiranno aggiornamenti)