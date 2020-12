POZZUOLI – Box con cozze, frutti di mare vari e ostriche da donare alle famiglie indigenti per consentire loro di trascorrere una vigilia come vuole la tradizione. E’ l’iniziativa di Peppe Maiorano, ristoratore di Pozzuoli e titolare del “Ciciniello” di Quarto. Peppe il 23 mattina acquisterà di persona i frutti di mare, li confezionerà in “Christmas-Box” e li regalerà alle famiglie che ne hanno veramente bisogno. «Nel mio piccolo volevo fare qualcosa per gli altri -spiega Peppe- e la scintilla mi è scattata questa mattina quando, passando davanti alla Chiesa con mia moglie Milena, abbiamo visto gente in fila alla mensa. Quando guardi le cose con i tuoi occhi è diverso, e a me questo gesto mi è nato da dentro». Una scintilla, quella scoccata nel cuore di Peppe, che per un giorno allevierà le difficoltà di tanti.