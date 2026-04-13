Nei Campi Flegrei va in scena il “Social Boot Camp” dei talent di Wonty Media

POZZUOLI – Dal 14 al 17 aprile, i Campi Flegrei ospiteranno il “Social Boot Camp” dei talent di Wonty Media, l’agenzia di talent management e la factory di creatività digitale che si distingue da anni per la creatività dei talent che rappresenta e per i messaggi di inclusività di cui si fa portavoce. L’iniziativa rappresenta l’azione di punta di “Comunicare i Campi Flegrei”, l’ambizioso progetto di destination marketing ideato e coordinato dalla rete di imprese Campi Flegrei Active, promosso in collaborazione con Federalberghi Campi Flegrei e co-finanziato dalla Regione Campania attraverso il Fondo Unico del Turismo (FUNT) del Ministero del Turismo. I numeri di una strategia d’impatto: oltre 8 milioni di visualizzazioni Il Social Boot Camp consolida una strategia che ha già generato una visibilità straordinaria per il territorio: ad oggi, il progetto ha raggiunto una copertura di 3 milioni di utenti unici. Grazie alla campagna social “Che rimanga tra noi” e alle strategie di Social ADV sui mercati di Italia, Francia e Regno Unito curate dall’agenzia Kirweb, sono state prodotte complessivamente 8 milioni di visualizzazioni e oltre 120.000 interazioni dirette.

I TALENT – “Il Boot Camp segna un punto di svolta per la promozione del nostro territorio, introducendo una narrazione digitale di portata e complessità inedite,” dichiara Agostino La Rana, Presidente di Campi Flegrei Active. “In sinergia con Federalberghi, abbiamo tracciato una nuova rotta portando 25 talent nazionali a vivere la nostra destinazione per consolidare la competitività dei Campi Flegrei.” A fargli eco è Roberto Laringe, Presidente di Federalberghi Campi Flegrei: “Sosteniamo un’operazione che mette finalmente a sistema l’ospitalità d’eccellenza con i nuovi linguaggi della comunicazione. È un passo decisivo per proiettare il valore delle nostre imprese verso una platea sempre più ampia e qualificata.” I talent di Wonty Media che parteciperanno a Campi Flegrei Active sono: Gianluca Garretto, Nevada Red, Jacopo Fazzini, Roberta Aiolfi, Gabriel Ebrahem, Ludovica Di Donato, Gabriele Piazza, Tommaso Franchi, Davide Papasidero, Kajethanus, Beatrice Rigillo, Davide Enea Casarin, Malita Choul, Paolo Camilli, Sabrina Bambi, Fabrizio Colica, Claudio Colica, Connie Dentice, Angelica Massera, Sabina Sacconi e Federica Cacciolla. Una destinazione trasformata in set creativo: il programma Sotto la regia di Campi Flegrei Active, la destinazione flegrea si trasformerà per tre giorni in un laboratorio di narrazione contemporanea sotto l’hashtag #bootcampcampiflegrei. Il racconto dei talent si snoderà tra le meraviglie del territorio: dalle immersioni e lo snorkeling nel Parco Sommerso di Baia alle escursioni in SUP allo Schiacchetiello, fino alla suggestiva “Discesa agli Inferi” presso il Lago d’Averno. I creator vivranno l’emozione dei Silent Walking Tour tra la Casina Vanvitelliana e le Terme di Baia, scoprendo tesori come la Piscina Mirabilis, l’Anfiteatro Flavio e il Rione Terra. Non mancheranno i momenti dedicati al benessere termale e all’eccellenza enogastronomica, con la “Pizza Experience” e i percorsi di gusto locali. Il progetto si concluderà la mattina del 17 aprile con un’escursione nel Parco Sommerso di Baia a bordo di un’imbarcazione dalla chiglia trasparente, permettendo ai talent di documentare i resti dell’antica città romana direttamente dalla superficie. La forza della rete: i sostenitori del progetto L’operazione è resa possibile dal supporto dei soci co-finanziatori della rete: gli hotel Cala Moresca, Al Chiar di Luna, Il Gabbiano, Villa Luisa, Hotel Tempio, Agave, Hotel Gli Dei, Villa Avellino, insieme al Centro Sub Campi Flegrei e alle Terme Stufe di Nerone. Il programma è organizzato con il supporto tecnico di un network di eccellenze locali e con la collaborazione del Parco Archeologico dei Campi Flegrei e del Parco Regionale dei Campi Flegrei.