Due puteolane trionfano alle gare internazionali di “Latte Art”

POZZUOLI – Due giovani di Pozzuoli si sono aggiudicate il “Latte Art Grading System”, competizione internazionale che è andata in scena al Vortex Arena di Napoli presso il Kimbo Training Center. Si tratta di Rosa Bruno, che ha conquistato il primo posto livello verde e Carmela Maresca, che ha portato a casa il primo posto per i livelli neri. Entrambe, con questa vittoria, avranno l’accesso ai campionati italiani che si terranno a giugno a Milano e successivamente ai mondiali in programma in Spagna. Rosa Bruno Barista è una esperta di caffè, mentre Carmela Maresca è trainer di latte art e caffetteria. Il “Latte Art” (arte del caffellatte) è una tecnica di decorazione che viene effettuata su cappuccini ed espressi macchiati, mediante la realizzazione di disegni e forme sulla superficie.