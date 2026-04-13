Bradisismo, dai sindaci flegrei richieste al Ministro: più fondi per le famiglie

POZZUOLI – L’assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, unitamente al vicesindaco di Napoli Laura Lieto, al sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni e al sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, ha incontrato il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci per fare il punto sulla situazione connessa al bradisismo. Al centro del confronto le schede Cartis e le misure già previste dal Decreto-Legge 140/2023, con particolare riferimento agli interventi per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici privati nell’area interessata dal fenomeno del bradisismo.

LE PROPOSTE – “Di concerto con i tre Sindaci, abbiamo avanzato proposte concrete – ha dichiarato l’assessora Fiorella Zabatta – per rafforzare gli strumenti già attivati. Questi i punti centrali: garantire un aumento della percentuale di contributo governativo per gli interventi privati connessi alla mitigazione della vulnerabilità sismica degli edifici compatibilmente con le richieste pervenute e le risorse disponibili; garantire il Contributo di Autonoma Sistemazione e quello per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati anche per i cittadini interessati dalle Ordinanze di sgombero per effetto degli eventi sismici del maggio e del settembre 2025; un intervento normativo nazionale per la stabilizzazione del personale tecnico e amministrativo formato e impiegato dai Comuni dell’area, attualmente assunto con contratti a tempo determinato nell’ambito del decreto 140/2023 e l’aggiornamento del testo del decreto alle attuali norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia”.

LA GESTIONE – Sul personale attualmente in servizio a tempo determinato presso i Comuni dell’area flegrea interessati dal fenomeno la delegazione ha aggiunto che “Si tratta di professionalità fondamentali per la gestione dell’emergenza e per le attività di prevenzione che non possono essere disperse. Serve un provvedimento del governo che garantisca continuità e rafforzi la capacità operativa degli enti locali”. Il ministro Nello Musumeci ha preso atto delle proposte avanzate dalla delegazione e si è riservato di fare conoscere le determinazioni del governo, dopo una necessaria analisi, anche finanziaria, con gli uffici competenti.