La città di Quarto accoglie la comunità del Burkina Faso

QUARTO – Ieri a Quarto, presso la Chiesa del Divin Maestro, è andata in scena una giornata all’insegna dell’inclusione e dell’integrazione insieme alla comunità burkinabè e all’ambasciatrice del Burkina Faso, Ganou Cyrille. Un momento di condivisione, fatto di dialogo, cultura e valori comuni che rafforzano il senso di comunità e di appartenenza. Insieme al sindaco di Quarto era presente anche la consigliera Angela Di Francesco. “Continuiamo a costruire ponti, promuovere l’incontro tra culture e lavorare ogni giorno per una società più aperta, accogliente e unita.” ha detto Sabino a margine della giornata.