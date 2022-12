Natale a Bacoli, inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio

BACOLI – Taglio del nastro per la pista di pattinaggio sul ghiaccio a Bacoli. L’inaugurazione si è tenuta in piazza Marconi, a due passi dal mare, nel centro storico della città. «È la più grande mai ospitata a Bacoli; è tra le piste su ghiaccio più suggestive della provincia di Napoli per la gioia dei bambini e degli adulti – dice il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – Sarà possibile accedervi da mattina a sera». Si contano, intanto, già più di 10.000 persone in visita per le Luci d’Artista al Parco Vanvitelliano del Fusaro. Tante famiglie, tanti giovani, tanti anziani, tanti bambini. Nonostante le giornate di pioggia. In migliaia anche coloro che hanno già visitato la Casina Vanvitelliana.