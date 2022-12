BACOLI/ Rimessaggio nautico a fuoco: incendiate tre barche

BACOLI – A fuoco un rimessaggio di barche a Bacoli. Le fiamme hanno distrutto due imbarcazioni. Un’altra è stata danneggiata. Un’alta colonna di fumo nero si è alzata questa notte alle tre in via Giulio Cesare. Immediata la telefonata alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Monte di Procida e i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio. Le barche sono risultate di proprietà di un 62enne pensionato incensurato. Il rogo non ha causato feriti, né intossicati, ma ha impegnato i ‘caschi rossi’ per diverse ore. In corso le indagini per chiarire la dinamica. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.