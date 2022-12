POZZUOLI/ Natale flop a Monterusciello: saltano gli eventi in piazza e il Comune non avvisa

POZZUOLI – Ebbene sì, anche Babbo Natale si è dimenticato di Monterusciello, quel quartiere nato negli anni Ottanta per far fronte all’emergenza creata dal bradisismo e che oggi ospita migliaia di persone. Il programma di eventi, organizzato dal Comune di Pozzuoli, non è stato rispettato ieri. Almeno non del tutto e come ci si aspettava. “Una giornata intera di arte, musica e divertimento a piazza Severini: spettacolo delle marionette, Babbo Natale, zucchero filato per tutti, spettacolo del fuoco e un concerto di Andrea Tartaglia e Valerio Jovine“. Tutti questi eventi si sarebbero dovuti tenere ieri a Monterusciello, ma il Comune di Pozzuoli deve aver ‘dimenticato’ l’appuntamento con le famiglie del megaquartiere che aspettavano con trepidazione la kermesse. Pare che a presentarsi nella piazza, intitolata alla memoria di Giuseppe Minopoli, sia stata in mattinata solo una banda musicale di Caserta che si è esibita, però, con pochi spettatori. Quell’intera giornata di festa tanto decantata nel manifesto “La magia del Natale a Pozzuoli” non c’è stata. Un errore di stampa sulla locandina degli eventi? No, per la gente del posto è l’ennesima promessa non mantenuta.

LE POLEMICHE – La rabbia, infatti, corre sui social. «La piazza è vuota, che delusione: genitori e bambini ad aspettare qualcosa che non è mai arrivato. Nemmeno un post per avvisare che l’evento era saltato. Complimenti sindaco, buona la prima», scrive Valeria Molino di Monterusciello, amareggiata per l’accaduto. Ma non è l’unica polemica sollevata da chi vive nel quartiere popolare di Pozzuoli. «Io e mia figlia stiamo andando via, dalle 15:30 niente, tutto vuoto. Almeno una comunicazione che l’evento era saltato, uno schifo totale», tuona un’altra residente. La signora Rosaria D’Alterio rimarca soprattutto lo sconforto dei più piccoli: «La delusione dei piccini è stata veramente brutta. Del resto sono bambini di periferia». Sulla stessa lunghezza d’onda la signora Nunzia: «Una delusione totale, i bambini che aspettavano hanno preso solo freddo. Poi dicono che ci lamentiamo sempre. Senza parole!».