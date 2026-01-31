Multe record a Pozzuoli: in un anno la Polizia Municipale ha fatto incassare 4 milioni e 700mila euro

POZZUOLI – Ben 4 milioni e 772mila euro di incassi derivanti dalle multe effettuate dalla Polizia Municipale di Pozzuoli. E’ la cifra record messa a bilancio dal neo comandante Fabio Felice De Silva con apposita determinazione di “Accertamento entrate da infrazioni al codice della strada. Il periodo è quello che va dal primo gennaio 2025 al 30 dicembre 2025, durante il quale gli agenti hanno elevato le sanzioni amministrative al Codice della Strada. Nel mirino della rete dei controlli sono finiti automobilisti, centauri e autisti di camion soggetti ai controlli che sono stati effettuati su tutto il territorio, ma in maniera particolare nel centro storico di Pozzuoli e a via Napoli. La cifra record finisce sul capitolo capitolo del bilancio comunale 2025-2027 per l’annualità 2025. All’atto della determina a firma del comandante in contabilità risultano già accertamenti di competenza per 1.664.693,72 euro a cui si aggiunge un ulteriore accertamento con un importo pari a

3.108.050,04 di euro.