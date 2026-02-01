POZZUOLI/ Spaccio di droga ai domiciliari: dopo la madre anche la figlia finisce in carcere

POZZUOLI – Un’intera famiglia impegnata nello spaccio di droga. Attività che non si fermava nemmeno quando erano agli arresti domiciliari. Così sono finiti in manette prima Rosa Raiano e poi la figlia D.P. V., 28 anni. Proprio quest’ultima, dopo l’arresto della madre, era ai domiciliari e doveva scontare ancora 1 anno e 8 mesi per spaccio di sostanze stupefacenti (in concorso con la madre).

LE VIOLAZIONI – La giovane è stata arrestata ieri dai poliziotti del Commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – al termine di un’attività investigativa che hanno constatato una lunga serie di violazioni. Tra queste la presenza di persone non residenti nell’abitazione della 28enne al Rione Toiano e l’installazione di un sofisticato sistema di videosorveglianza che rendeva vani i controlli e che le avrebbe permesso eventualmente di disfarsi di materiale illecitamente detenuto. A seguito di queste violazioni il Magistrato di Sorveglianza di Napoli ha disposto la revoca della misura degli arresti domiciliari con l’aggravamento della custodia in carcere.