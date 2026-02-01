Furto alla Prysmian di Pozzuoli: rubato cavo di centinaia di metri

POZZUOLI – Colpo alla Prysmian di Pozzuoli. Ignoti diverse notti fa hanno rubato un cavo di centinaia di metri dallo stabilimento. Secondo quanto ricostruito e stando ai racconti di alcuni dipendenti della multinazionale, il cavo sarebbe poi stato portato sulla vicina spiaggia e poi caricato a bordo di una imbarcazione. Un furto che ha lasciato basiti gli stessi operai e la dirigenza, increduli per l’accaduto e per la facilità con la quale ignoti sono riusciti ad introdursi all’interno dell’area dello stabilimento di Arco Felice. Il colpo sarebbe stato messo a segno tra mercoledì e giovedì.