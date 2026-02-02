Morso sul petto al carabiniere che lo controlla: arrestato 50enne

NAPOLI – Alcuni residenti hanno ieri hanno chiesto aiuto al 112 per un uomo che in via Roma verso Scampia molestava i passanti. Intervenuti per riportare la calma, i carabinieri della stazione di Secondigliano hanno chiesto le sue generalità. L’uomo, un 50enne di origini ghanesi, si è opposto al controllo e ha colpito uno dei militari. Poi l’ha morso con forza in corrispondenza del petto, causandogli lesioni ritenute guaribili in 7 giorni. Il 50enne è finito in manette e dovrà rispondere di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. E’ ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.