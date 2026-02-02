Truffe e raggiri sulle isole: controlli e denunce a Ischia e Procida

ISCHIA/PROCIDA – I carabinieri – impegnati nel monitorare il flusso turistico agli sbarchi – hanno arrestato il 38enne napoletano Daniele Pompeo già noto alle forze dell’ordine; il motivo è sorprendente. Il 38enne, fermato allo sbarco aliscafi in arrivo nel porto di Forio, ha esibito la propria carta di identità. Peccato che quel documento valido per l’espatrio fosse falso. Sulla carta di identità la residenza sull’isola di Ischia. Un escamotage dell’uomo per usufruire dei prezzi agevolati che le compagnia di navigazione riservano a residenti isolani. L’uomo, sorpreso anche lui dal fatto che quella furbata fosse così grave, è stato arrestato. E’ ora nella casa del quartiere San Lorenzo dove i militari lo hanno accompagnato per sottoporlo agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

I CONTROLLI – Sempre durante i controlli i carabinieri si imbattono in un’altra storia. I militari sono al porto quando una donna del posto chiede il loro aiuto. Poche ore prima la vittima aveva avuto un incontro con un uomo per mostrargli un appartamento. L’uomo inizialmente pareva fosse interessato alla locazione dell’immobile per poi cambiare idea. Trattativa saltata e la vita che continua come spesso accade ma l’epilogo è stato diverso. La donna torna nei pressi dell’appartamento e nota che qualcuno si è intrufolato al suo interno. La donna pensa che si possa trattare di un ladro e corre dai Carabinieri. I militari raggiungono la casa della donna e vedono un uomo fuori al balcone. E’ in evidente stato di agitazione psicofisica per aver assunto droga e brandisce un coltello da cucina. E’ l’uomo che poco prima aveva trattato la locazione proprio di quell’appartamento. I carabinieri lo bloccano, si tratta di cittadino albanese di 47 anni. L’uomo è stato denunciato. Durante le operazioni, infine, i carabinieri hanno denunciato per possesso di armi un 35enne di Marano di Napoli. L’uomo, fermato nel porto di Casamicciola, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di due dosi tra cocaina e hashish. Identificate 93 persone e controllati 63 veicoli.